الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تضامن الدقهلية: استفادة 8016 مواطنا من خدمات الجمعيات الأهلية

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
18 حجم الخط

أشاد اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية بالدور الوطني والمجتمعي للجمعيات الأهلية، كشريك أساسي في تحقيق الحماية الاجتماعية وتنفيذ توجهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكد على متابعة مديرية التضامن الاجتماعي لأنشطة هذه الجمعيات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أعلى استفادة ممكنة للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الوزارة والمحافظة لتعزيز العمل الأهلي والتنمية المجتمعية المستدامة.

محافظ الدقهلية يشيد بجهود الجمعيات الأهلية 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، تواصلت الفعاليات المجتمعية الموسعة بالمحافظة بهدف تخفيف الأعباء وتوفير حياة كريمة.

نفذت أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية

وتحت إشراف الدكتورة هالة عبد الرزاق، وكيل تضامن الدقهلية، نفذت أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية في مراكز ومدن المحافظة المختلفة فعاليات مكثفة على مدار يومين، استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية.

تنفيذ قوافل طبية متكاملة، وتوزيع وجبات غذائية وكراتين مواد تموينية

وأسفرت عن استفادة ووصول المساعدات إلى 8016 شخصا، وشملت الخدمات المقدمة، تنفيذ قوافل طبية متكاملة، وتوزيع وجبات غذائية وكراتين مواد تموينية ولحوم، وتقديم مساعدات مالية وعلاجية، ودعم زواج الأيتام، وتقديم خدمات طبية يومية، والتوصيل لمرضى الغسيل الكلوي، وإطعام المسنين، وتوزيع ملابس شتوية وأدوية.

وغطت الفعاليات مدن ومراكز: ميت غمر، المنزلة، المنصورة، السنبلاوين، بلقاس، منية النصر، أجا، المطرية، الجمالية، وغيرها.

وتواصلت الجهود المجتمعية، حيث نفذت الجمعيات أنشطة إضافية تضمنت توزيع لحوم ومواد غذائية، ومساعدات مالية، ووجبات ساخنة بالتعاون مع بنك الطعام المصري، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية متقدمة وتمويل عمليات جراحية للحالات المستحقة.

الاسر الاولي بالرعاية الحماية الأجتماعية التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تقديم خدمات طبية تقديم الخدمات تضامن الدقهلية توجهات طارق مرزوق مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

