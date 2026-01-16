18 حجم الخط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا عن فصل التيار الكهربائي غدا السبت لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

فصل الكهرباء غدا السبت عن مناطق في أبوقرقاص بالمنيا لأعمال صيانة دورية

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار الكهربائي في المنيا يشمل عددا من المناطق داخل نطاق مركز أبوقرقاص وهي شارع بن خلدون وشارع مكة ومساكن مكة ومنطقة بحري البلد ومساكن عثمان بن عفان وشارع النيل من بحري.

المناطق المتأثرة باتخاذ التدابير

وطالبت الوحدة المحلية مواطني المنيا في المناطق المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل الكهرباء خاصة أصحاب المخابز والأنشطة التجارية والمرافق الخدمية لتجنب أي تأثيرات محتملة.

الوحدة المحلية بأبو قرقاص

وأكدت الوحدة المحلية بأبوقرقاص في المنيا أن التيار الكهربائي سيعود فور الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية مع تقديم الاعتذار للمواطنين عن أي إزعاج ناتج عن فصل الكهرباء ضمن خطة تحسين كفاءة الخدمة الكهربائية بالمركز.

