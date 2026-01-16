الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا انطلاق حملة «365 يوم سلامة» بجميع المنشآت الصحية بالمنيا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا
18 حجم الخط

 تنطلق فعاليات حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» اعتبارًا من غدٍ السبت 17 يناير الجاري، وذلك بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى محافظة المنيا، تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك».

غدا السبت، انطلاق حملة «365 يوم سلامة» بجميع المنشآت الصحية بالمنيا

 وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

 

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة التوعية القومية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المرضى وذويهم بخطوات ومعايير السلامة، وتعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم، وتقليل المخاطر والأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضاه، بما يسهم في تعزيز الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة، من خلال نشر رسائل توعوية يومية داخل المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، تشمل مطبوعات، وشاشات عرض، وأنشطة توعوية مباشرة، وذلك وفق المحاور المعتمدة لسلامة المرضى، وعلى مدار عام كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

مسجد القاياتي بالمنيا تحفة عثمانية تجمع بين الروحانية والفن المعماري

دليل المنيا الخدمي، خطوات الحصول على المساعدات العاجلة للمواطنين

إجراءات وشروط التقديم للعلاج على نفقة الدولة بالمنيا

أجواء شتوية باردة، طقس المنيا اليوم الجمعة

تحذيرات لسائقي المنيا من الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية

الحديد يبدأ بـ21500 جنيه، أسعار مواد البناء بالمنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026

أسعار الخضراوات والفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 16 يناير 2026

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

أسماء الأشقاء ضحايا تسريب غاز ببنها

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

جنوب أفريقيا وبوتسوانا تدرسان الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2028

البابا تواضروس يخضع لعملية جراحية ناجحة في النمسا

الأهلي يستقر على فسخ تعاقده مع مدافع الفريق بعد انتهاء إعارته

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

من هو علي شعث رئيس لجنة إدارة قطاع غزة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية