غدا انطلاق حملة «365 يوم سلامة» بجميع المنشآت الصحية بالمنيا

18 حجم الخط

تنطلق فعاليات حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» اعتبارًا من غدٍ السبت 17 يناير الجاري، وذلك بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى محافظة المنيا، تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك».

غدا السبت، انطلاق حملة «365 يوم سلامة» بجميع المنشآت الصحية بالمنيا

وأكد محافظ المنيا أن الحملة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وكيل وزارة الصحة بالمنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة التوعية القومية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المرضى وذويهم بخطوات ومعايير السلامة، وتعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم، وتقليل المخاطر والأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضاه، بما يسهم في تعزيز الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمي الرعاية الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة، من خلال نشر رسائل توعوية يومية داخل المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، تشمل مطبوعات، وشاشات عرض، وأنشطة توعوية مباشرة، وذلك وفق المحاور المعتمدة لسلامة المرضى، وعلى مدار عام كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.