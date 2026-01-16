الصحة: قرار صرف اللبن المدعم للتوائم المتعددة مطبق منذ 2024 وليس جديدا

18 حجم الخط

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورا لـ وزارة الصحة يجيب عن تساؤلات بشأن صرف الألبان المدعمة لحالات التوائم المتعددة، وهل جاء قرار الصرف عقب عرض مسلسل كارثة طبيعية الذي سلط الضوء على قضية ولادة التوائم المتعددة.

وبحسب قرار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار رقم (485) لسنة 2024 الذي تضمن ضوابط صرف الألبان المدعمة، فإن صرف الألبان المدعمة للتوأم المتعدد من 2024 وليس جديدا ومن قبل عرض مسلسل كارثة طبيعية الذي عرض في أكتوبر 2025.

ونص القرار الوزاري في أول الشروط على السماح بصرف الألبان الصناعية المدعمة في حالة ولادة طفلين توأم فأكثر بما يناسب كل طفل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان موقف استحقاق صرف الألبان الصناعية المدعمة في حالات التوائم المتعددة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الرضاعة الطبيعية وتحقيق مصلحة الأم والطفل.



وأكدت وزارة الصحة، في خطاب موجه إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، أن هذا التوجيه يأتي تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (485) لسنة 2024 وتعديلاته، وفي ضوء الاستفسارات الواردة من بعض المحافظات بشأن أحقية صرف الألبان الصناعية المدعمة.



وأكدت وزارة الصحة توجيه مسؤولي لجان تقييم استحقاق صرف الألبان الصناعية المدعمة نحو الالتزام بالضوابط المحددة، بحيث يتم صرفها فقط في حالات التوائم، بما يضمن دعم الحالات المستحقة دون الإضرار باستمرارية الرضاعة الطبيعية للأمهات.



وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة الأطفال، وتعزيز منظومة التغذية السليمة، وتحقيق التوازن بين الدعم الغذائي والحفاظ على الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عام 2025 شهد تطويرًا شاملًا لمنظومات صرف الألبان الصناعية، من خلال تحديث ضوابط صرف الألبان شبيهة لبن الأم، وميكنة المنافذ، وتعزيز الإتاحة للأطفال.

‎أشارت وزارة الصحة، إلى ميكنة 1,235 منفذًا لصرف الألبان الصناعية على مستوى 27 محافظة.

أكدت وزارة الصحة توفير 6 ملايين و759 ألف علبة ألبان للأطفال شبيهة لبن الأم، إضافة إلى توفير 81,192 علبة ألبان علاجية من خلال 58 مركز علاجي.

