في مؤتمر للبدوي بالإسكندرية، استقالة أمين إعلام مستقبل وطن ويعلن عودته لحزب الوفد

أعلن النائب السابق حسني حافظ أمين إعلام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عن استقالته من الحزب وعودته لحزب الوفد مرة أخرى والذي كان قدم استقالته من عضوية الحزب ومن رئاسة اللجنة العامة بالمحافظة وانضم لمستقبل وطن قبل سنوات.

استقالة أمين إعلام مستقبل وطن في مؤتمر البدوي

جاء ذلك خلال مؤتمر للمرشح على رئاسة حزب الوفد السيد البدوي بمقر الإسكندرية بوجود عدد من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة والمحافظات الأخرى.

وأوضح حافظ، أنه جرى التنكيل به خلال الفترة السابقة وبابنته النائبة السابقة سوسن حسني، وتعرض لضغوط كثيرة جعلته يستقيل من الوفد ومن رئاسة اللجنة العامة بالإسكندرية، وانضم لمستقبل وطن امينا للعمل الجماهيري ثم أمينا للإعلام.

وأضاف حافظ، أن عودته لحزب الوفد تأتي دعما للسيد البدوي في انتخابات رئاسة الحزب على أمل أن تعود الأمور في نصابها الصحيح ويعود الوفد قوي مرة أخرى تحت قيادته.

انتقادات للبدوي واشتباكات الأعضاء

وكان تعرض السيد البدوي لانتقادات لاذعة خلال تواجده في مقر الوفد بالإسكندرية لطرح رؤيته في إدارة حزب الوفد في حال نجاحه رئيسا للحزب، ووجه عدد من الأعضاء اللوم له على تدهور حالة الوفد منذ بداية عهده وكان المتسبب فيما حدث بعد ذلك من صراعات وانهيار الحزب والجريدة وبيع مقر جريدة الوفد بالإسكندرية.

وشهد اللقاء في نهايته اشتباكات ومناوشات بين عدد من الأعضاء وآخرين داخل مقر الحزب.

