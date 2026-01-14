الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

التعليم تعلن رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرسوم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026، موضحة تفاصيل الرسوم الأساسية، ورسوم المحاولات الإضافية، إلى جانب تكلفة استخراج استمارة النجاح بعد إعلان النتيجة.
 

الرسوم الأساسية لامتحانات الثانوية العامة 2026

وحددت الوزارة قيمة الرسوم الأساسية للامتحانات بمبلغ 200 جنيه، تُحصَّل من جميع الطلاب، مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات الإلزامية.
 

رسوم طباعة استمارة النجاح
 

كما أقرت الوزارة تحصيل 108 جنيهات مقابل استخراج وطباعة استمارة النجاح الإلكترونية، ويتم سدادها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.
 

رسوم المحاولات الإضافية
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الرسوم الخاصة بالمحاولات الإضافية على النحو التالي:
 

10 جنيهات إضافية ضمن رسوم الامتحانات للمحاولة الأولى والثانية.
 

210 جنيهات إضافية للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة.

وأكدت الوزارة أن جميع الرسوم المحصلة تُحصَّل وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم توجيهها إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتطوير منظومة الامتحانات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تنظيم امتحانات الثانوية العامة وضمان توفير المستلزمات الفنية والتقنية اللازمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويضمن سير الامتحانات بصورة منتظمة وآمنة.

