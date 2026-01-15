من مسجد خالد بن الوليد، رسالة محافظ الجيزة في ذكرى الإسراء والمعراج

18 حجم الخط

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والتي أُقيمت بمسجد خالد بن الوليد بميدان الكيت كات في حي إمبابة، وذلك بحضور اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



رسالة محافظ الجيزة

وحرص محافظ الجيزة، خلال كلمته بالاحتفالية، على تقديم التهنئة إلى القيادة السياسية والشعب المصري وأبناء محافظة الجيزة بهذه المناسبة الدينية العطرة، مؤكدًا أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها العديد من القيم والمعاني السامية، وعلى رأسها حب الوطن، والالتفاف حول القيادة، وتوحيد الصف الوطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.



وأشاد المحافظ بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل وتصحيح المفاهيم الدينية، بما يسهم في حماية الشباب والأجيال الواعدة من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة أو المنحرفة.



وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ مصطفى السيسي، أعقبها كلمة ألقاها وكيل مديرية أوقاف الجيزة، تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وما تحمله من قيم إيمانية وإنسانية رفيعة.



واختُتمت الاحتفالية بتقديم عدد من الابتهالات الدينية لكل من المبتهل الشاب تيم الله حسين والشيخ أحمد راشد، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من جموع الحاضرين.



وشهدت الاحتفالية حضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والدكتور السيد عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب عدد من مساعدي مدير الأمن، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى جموع المصلين من أهالي حي إمبابة والمناطق المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.