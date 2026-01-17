السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الشرقية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية،فيتو
18 حجم الخط

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أنه لم ترد أي شكاوى من طلاب أو أولياء أمور بشأن امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

"تعليم الشرقية" يكشف ملابسات فيديو اعتداء معلم على تلميذ بالضرب داخل مدرسة

امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 

امتحانات الشهادة الاعدادية، وأوضح وكيل الوزارة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وراعى الفروق الفردية بين الطلاب، ولم يشهد أي معوقات داخل اللجان، مشيرًا إلى انتظام سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن أوراق الأسئلة تم توزيعها في المواعيد المحددة دون أي تأخير، وسط التزام كامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وتواجد القيادات التعليمية والمتابعين منذ الساعات الأولى لبدء الامتحان للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية.

وشدد محمد رمضان غريب على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة لجان الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ترد، بما يضمن توفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء

امتحانات الشهادة الإعدادية، ويؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، امتحانات المواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول ,الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية بالشرقية تعليم الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

نظر استئناف 4 سيدات ورجلين على حكم حبسهم بتهمة ممارسة الفجور بالتجمع بعد قليل

مصرع طفل دهسته سيارة بالشيخ زايد والأمن يضبط قائدها

الجيش السوري يعلن السيطرة العسكرية الكاملة على دير حافر

جامعة القاهرة توقع جزاءات رادعة على عدد من الطلاب (تفاصيل)

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا على برونزية أمم أفريقيا 2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية (صور)

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية