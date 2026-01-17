تعليم الشرقية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أنه لم ترد أي شكاوى من طلاب أو أولياء أمور بشأن امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول

امتحانات الشهادة الاعدادية، وأوضح وكيل الوزارة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وراعى الفروق الفردية بين الطلاب، ولم يشهد أي معوقات داخل اللجان، مشيرًا إلى انتظام سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

الشهادة الإعدادية

وأضاف أن أوراق الأسئلة تم توزيعها في المواعيد المحددة دون أي تأخير، وسط التزام كامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، وتواجد القيادات التعليمية والمتابعين منذ الساعات الأولى لبدء الامتحان للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية.

وشدد محمد رمضان غريب على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة لجان الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ترد، بما يضمن توفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء

امتحانات الشهادة الإعدادية ، ويؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، امتحانات المواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

