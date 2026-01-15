الخميس 15 يناير 2026
147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون اليوم امتحاني التربية الدينية والفنية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
يؤدي اليوم نحو ١٤٧ ألفًا و١٠٥ طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول، والتي تشمل التربية الفنية، والتربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، (الصف الثالث الإعدادي العام والرياضي) وذلك ضمن امتحانات نصف العام المستمرة حتى الخميس ٢٢ يناير، وسط استعدادات مكثفة لتوفير الأجواء الهادئة والملائمة داخل اللجان الامتحانية.

تعليم الشرقية تعاقب مدير مدرسة بعد واقعة «المشرط»، وأسرة الطالب المصاب تكشف تفاصيل مأساوية

محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في وقت سابق جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.


توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان، تضمن لأبنائنا الطلاب والطالبات أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط ومنع أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي أعداد طلاب المرحلة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ ١٤٧١٠٥ طلاب وطالبات، من فئات (التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى ٥٧٣٥٧)، موزعين على ٨٣٢ لجنة امتحانية و٧٣٦٠ لجنة فرعية بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

 

الامتحانات تُعقد على مدار ٦ أيام وفقًا للجدول المعتمد

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات تُعقد على مدار ٦ أيام وفقًا للجدول المعتمد، مع تأكيد المتابعة اليومية لسير اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين، بما يضمن خروج العملية الامتحانية في إطار من النزاهة والشفافية.

