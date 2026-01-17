السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية (صور)

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء
18 حجم الخط

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام العمل وسير الإجراءات وفق القواعد المنظمة بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية

وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الخاصة بتأمين أوراق الأسئلة والحفاظ على سرية العمل داخل المركز والدقة في المواعيد والتسليم بما يضمن وصول الأسئلة إلى اللجان في التوقيتات المحددة بوقت كاف دون أي معوقات.

 كما وجّه القائمين على العمل بالمركز ببذل أقصى الجهود ومراعاة الدقة والتنظيم الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أجواء هادئة وآمنة منذ اليوم الأول.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.

غدا، انطلاق الأسبوع الـ 40 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بشمال سيناء

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء


وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2025 /2026، بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة شمال سيناء وسط استعداد من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

9988 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 9988 طالبًا وطالبة، موزعين على 95 لجنة أساسية تضم 621 لجنة فرعية، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشارت إلى أن الامتحانات تشمل طلاب مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الصم وضعاف السمع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة التي تراعي طبيعة كل فئة، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الصم وضعاف السمع امتحانات الشهاده الاعداديه بمحافظة شمال سيناء بشمال سيناء شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

أخبار مصر: الأسماء الكاملة لـ"مجلس السلام" في غزة، قصة مأساوية بوفاة 5 أشقاء ببنها، السنغال تهدد المغرب، موقعة مصر ونيجيريا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية