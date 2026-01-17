وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية (صور)

18 حجم الخط

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام العمل وسير الإجراءات وفق القواعد المنظمة بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وكيل التعليم بشمال سيناء يتفقد مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية

وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الخاصة بتأمين أوراق الأسئلة والحفاظ على سرية العمل داخل المركز والدقة في المواعيد والتسليم بما يضمن وصول الأسئلة إلى اللجان في التوقيتات المحددة بوقت كاف دون أي معوقات.

كما وجّه القائمين على العمل بالمركز ببذل أقصى الجهود ومراعاة الدقة والتنظيم الكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أجواء هادئة وآمنة منذ اليوم الأول.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.



وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2025 /2026، بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة شمال سيناء وسط استعداد من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

9988 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 9988 طالبًا وطالبة، موزعين على 95 لجنة أساسية تضم 621 لجنة فرعية، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشارت إلى أن الامتحانات تشمل طلاب مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الصم وضعاف السمع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة التي تراعي طبيعة كل فئة، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.