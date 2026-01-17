السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري يعلن السيطرة العسكرية الكاملة على دير حافر

الجيش السوري
الجيش السوري
18 حجم الخط

قالت هيئة عمليات الجيش السوري إنها سيطرت عسكريا على مدينة دير حافر بشكل كامل بعد انسحاب قوات قسد، مؤكدة أن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام.

 الولايات المتحدة تهدد سوريا بإعادة فرض العقوبات بسبب "قسد"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة تهدد سوريا بعودة العقوبات في حال توسيع العمليات ضد تشكيلات "قسد".

وجاء في تقرير الصحيفة: "هددت السلطات الأمريكية باستئناف العمل بالعقوبات بموجب ”قانون قيصر" ضد الحكومة السورية، في حال قامت دمشق بشن هجوم أكبر نطاقًا".

وأشار التقرير إلى أن إدارة الولايات المتحدة قلقة من أن الهجوم الجديد للجيش السوري على التشكيلات الكردية قد يتحول إلى حملة أوسع نطاقًا "ضد الميليشيات المدعومة أمريكيًّا، مما يهدد بزعزعة استقرار سوريا وزيادة الانقسام بين اثنين من أهم شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف الضربات على مواقع التشكيلات الكردية في منطقة دير حافر في ضوء قرار قوات سوريا الديمقراطية سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة حلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوري دير حافر السيطرة العسكرية
ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

أخبار مصر: الأسماء الكاملة لـ"مجلس السلام" في غزة، قصة مأساوية بوفاة 5 أشقاء ببنها، السنغال تهدد المغرب، موقعة مصر ونيجيريا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية