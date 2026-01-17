نظر استئناف 4 سيدات ورجلين على حكم حبسهم بتهمة ممارسة الفجور بالتجمع بعد قليل

السبت 17 يناير 2026
تنظر محكمة مستأنف التجمع بعد قليل، الاستئناف المقدم من 4 سيدات ورجلين، على حكم حبسهم سنة، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور داخل نادٍ صحي بمنطقة التجمع بالقاهرة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديًا صحيًّا “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.


ضبط نادٍ صحي لممارسته الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب النادي وبصحبته 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، و3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمًا بحبس المتهمين لمدة سنة، غير أنهم لم يرتضوا الحكم وتقدموا باستئناف عليه.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة 

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

الجريدة الرسمية