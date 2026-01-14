الأربعاء 14 يناير 2026
طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع غدا

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، غدًا الخميس، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وذلك ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لضمان انتظام وسلامة العملية الامتحانية.

"تعليم الشرقية" يكشف ملابسات فيديو اعتداء معلم على تلميذ بالضرب داخل مدرسة

متابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات

وفي هذا الإطار، ترأس محمد رمضان غريب  وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضم مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري إدارات المتابعة والأمن والتعليم الإعدادي، ورؤساء مراكز توزيع امتحانات الشهادة الإعدادية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات، المقرر بدؤها رسميًا غدا الخميس.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، فيتو

أجهزة المحافظة تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لإنجاح الامتحانات

امتحانات الشهادة الاعدادية، أكد وكيل أول الوزارة أن محافظ الشرقية يتابع عن كثب جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لإنجاح الامتحانات، باعتبارها من المهام القومية التي تمس الأمن التعليمي والاستقرار المجتمعي.

وشدد على أن الامتحانات العامة تمثل أمنًا قوميًّا، ما يستوجب الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وبذل أقصى درجات الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية، لضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والشفافية.

متابعة دخول الطلاب إلى مقار اللجان الفرعية وخروجهم عقب انتهاء زمن الامتحان

كما وجّه محمد رمضان بضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ، وتوفير أماكن انتظار مناسبة بالدور الأرضي، مع متابعة دخول الطلاب إلى مقار اللجان الفرعية وخروجهم عقب انتهاء زمن الامتحان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا لأي تكدسات أو معوقات قد تؤثر على انتظام اللجان.

