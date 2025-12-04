"تعليم الشرقية" يكشف ملابسات فيديو اعتداء معلم على تلميذ بالضرب داخل مدرسة

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الأخيرة حالة من تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شخص يُعتقد أنه معلم وهو يعتدي بالضرب على تلميذ داخل ما يبدو أنه فصل دراسي، وسط ادعاءات بأن الفيديو تم تصويره داخل مدرسة الشهيد أحمد صبحي الشربيني التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية.

أول تعليق لمديرية التربية والتعليم بالشرقية

وفي أول رد رسمي، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن ما تم تداوله غير صحيح، مؤكدًا أن المدرسة لا علاقة لها بالمقطع المتداول، وأن نشره بهذه الطريقة أحدث بلبلة دون سند من الواقع.

التجهيزات الظاهرة في الفيديو لا تتطابق مع تصميم مبنى المدرسة الجديد

وأوضح المصدر: إن مدرسة الشهيد أحمد صبحي الشربيني مخصصة للبنين فقط، وهو ما يتناقض مع محتوى الفيديو والمقطع قديم وتم تداوله سابقًا، ولا يخص أي واقعة حديثة داخل نطاق مديرية التعليم والنوافذ والتجهيزات الظاهرة في الفيديو لا تتطابق مع تصميم مبنى المدرسة الجديد الذي يتميز بمنشآت حديثة مختلفة كليًا وأخيرًا التصوير تم ليلًا وخارج مواعيد الدراسة، وهو وقت لا يتواجد فيه طلاب داخل المدارس.

جرى تصويره داخل أحد أماكن الدروس الخصوصية ليلًا

وأكد المصدر أن الفيديو المنتشر لمعلم يعاقب تلميذًا جرى تصويره داخل أحد أماكن الدروس الخصوصية ليلًا، وليس داخل أي مدرسة حكومية أو منشأة تابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف: “وجب التنويه احترامًا للحقيقة وحفاظًا على استقرار المجتمع المدرسي”.

ملابسات انتشار مقطع الفيديو

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية تتابع الموقف للتأكد من ملابسات انتشار الفيديو، محذرًا من نشر أو تداول أي محتوى غير موثوق قد يثير حالة من البلبلة بين أولياء الأمور.

