انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق واختناق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة اكتوبر وإصابة عدة أشخاص من ساكنيها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي ناتج عن شاحن هاتف، فأدى إلى تفحم محتويات الشقة بالكامل وإصابة 5 أشخاص بالاختناق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية تكشف عن أخطاء تؤدي لحرائق

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

