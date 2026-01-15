الخميس 15 يناير 2026
محافظات

وكيل التعليم بالفيوم يتابع قوافل المراجعات المجانية للطلاب

تابع الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قوافل المراجعات النهائية المجانية في جميع المواد الدراسية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، التي تشارك فيها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، بمقر مدرستي الشواشنة الإعدادية، والشواشنة الثانوية.

 

تعاون أجهزة الدولة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن القوافل تجسيدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، وحرصًا على توفير الدعم اللازم  للطلاب، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتستهدف القوافل التعليمية طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، لدعمهم قبل الامتحانات النهائية، وتحفيز الطلاب على التفوق، وتقديم محتوى تعليمي مجاني بجودة عالية على أيدي نخبة من المعلمين.

 

حضور مكثف لطلاب الشهادة الاعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن القوافل تشهد حضورا مكثفا من الطلاب، وتقدم تدريبات عملية على نظام البوكليت وشرح مواصفات الورقة الامتحانية، بجانب مراجعات مركزة وأساليب تعليمية حديثة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.

 

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة

زيادة المدارس المشتركة الأبرز، تفاصيل لقاء السيسي ووزير التعليم الياباني

يذكر أن المدارس أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، كما أن وكيل وزارة التربية والتعليم التقى رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وسلمهم تعليمات سير الامتحانات، وأهمها فتح مظاريف البوكليت في موعد منتسب قبل بدء الامتحان، ومنع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجنة سواء مع الكلاب أو المعلمين، والحرص الشديد أثناء التعامل مع الكلاب داخل اللجنة حتى لا يضيع الوقت، ومنع الغش بكل أشكاله.

