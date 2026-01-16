تعليقا على تخرج الدفعة 194، التعليم العالي: قصر العيني يوثق عالمية التعليم الطبي المصري

18 حجم الخط

أبرزت وزارة التعليم العالي احتفالية كلية طب قصر العيني بتخرج الدفعة 194 من الطلاب الوافدين، ووصف الاحتفال بأنه يحمل دلالات تاريخية وإنسانية، حيث التُقطت صورة تذكارية لطلاب الدفعة أمام مبنى القبة التاريخية بقصر العيني.

وأكدت الوزارة أن الصورة التذكارية للطلاب مع عميد وقيادات الكلية امتزج خلالها عبق التاريخ بروح التنوع الثقافي، ليعكس عمق التجربة التعليمية التي تقدمها الكلية لطلابها من مختلف الجنسيات، ويؤكد رسالتها الأكاديمية الممتدة عبر الأجيال.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار هذا الموقع الرمزي يجسّد امتداد رسالة قصر العيني من جذورها العريقة إلى أجيال جديدة من الأطباء الوافدين، في توثيق يعكس عالمية التعليم الطبي المصري، ويؤسس لتقليد جامع يُبرز هوية هذا الصرح العريق.

حفل تخرج الدفعة 194 قصر العيني

وكشفت الوزارة أن الصورة اكتسبت أهمية خاصة مع اقتراب كلية طب قصر العيني من إتمام مئتي عام من الريادة الطبية، لتظل شاهدًا على تنوّع الأجيال، ووحدة الهدف، ومكانة التعليم العالي المصري على الخريطة العالمية.

وشهدت الصورة حضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، يرافقه وكلاء الكلية، الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ومستشاري العميد، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري البرامج الخاصة، وأعضاء مجلس الكلية.

