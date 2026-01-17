أرقام مذهلة لعثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

18 حجم الخط

نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره ليل، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق باريس سان جيرمان اللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقة 13.

وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني له وفريقه في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني.

وعزز فوز باريس سان جيرمان برادلي باركولا مع الدقيقة 3+90.

أرقام عثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم:

لعب 18 مباراة

12 مساهمة

أحرز 8 أهداف

4 اسيست

ساهم في الدوري الفرنسي

ساهم في دوري أبطال أوروبا

ساهم في السوبر الأوروبي

ساهم في كأس فرنسا

ساهم في السوبر الفرنسي

ترتيب باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 42 نقطة، في المقابل، يأتي فريق ليل في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة.

باريس يودع كأس فرنسا

وكان فريق باريس سان جيرمان ودع منافسات كأس فرنسا من دور الـ 32 في مفاجأة مدوية، بعد خسارته لقاء الديربي أمام نظيره باريس إف سي، بهدف نظيف.

وسجل جوناثان إيكوني هدف الفوز لمصلحة باريس إف سي في الدقيقة 74، ليجرد باريس سان جيرمان من اللقب ويطيح به خارج البطولة مبكرًا.

