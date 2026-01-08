باريس سان جيرمان بطلا لـ السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح

18 حجم الخط

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مباراة في نهائي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

وافتتح عثمان ديمبلي التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل مارسيليا عن طريق جرينوود في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ثم سجل مارسيليا الهدف الثاني عن طريق ويليان باتشو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 87، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للمباراة سجل راموس هدف التعادل، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح باريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

في حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

في خط الدفاع: نونو مينديز، ويليان باتشو، ماركينيوس، وارين زائير إيمري.

في خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

في خط الهجوم: خفيشاكفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي.

تشكيل مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

في خط الدفاع: بينجامين بافارد، بيلاردي، فاكوندو ميدينا.

في خط الوسط: تيموثي وياه، بيير إيميل هويبيرج، جيفريكوندوجبيا، إيمرسون.

في خط الهجوم ماسون جرينوود، جويري، إيجور بايكساو.

ورد باريس سان جيرمان اعتباره من خسارته الوحيدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مارسيليا، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب "فيلودروم" يوم 22 سبتمبر الماضي.

مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

وافتقد باريس سان جيرمان أمام مارسيليا جهود كلا من النجم المغربي أشرف حكيمي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، إلى جانب غياب الحارس الروسي ماتفي سافونوف بداعي الإصابة.

ويمتلك باريس سان جيرمان تاريخا عريضا في كأس السوبر الفرنسي إذ يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 14 بطولة، من بينها آخر أربعة مواسم متتالية، بينما خسر النهائي خمس مرات، كان آخرها عام 2021.

في المقابل، توج مارسيليا بالكأس 3 مرات أعوام 1971 و2010 و2011، وخسره في 4 مناسبات أخرى.

