وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الجمعة، بأن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن رايت قوله: "الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل".

وأضاف رايت أن الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد في وقت سابق، بأن النفط الذي تسلمته الولايات المتحدة من كاراكاس سيُباع بأسعار السوق.

ووفق رويترز، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا للبرميل.

يُذكر أنه قبل احتجاز الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت كاراكاس تحصل تقريبًا على 31 دولارًا للبرميل.



وفي الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

