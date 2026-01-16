عودة مبابي، أربيلو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

الجمعة 16 يناير 2026
 أعلن ألفارو أربيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في تمام الثالثة عصر غد السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، في دفعة قوية لهجوم الفريق، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لاستعادة الانتصارات والتمسك بالمنافسة على لقب الدوري.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي 

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسين – دييجو خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو – بالاسيوس – ليفا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو – فرانكو ماستانتوونو.

ترتيب ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

