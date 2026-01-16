السبت 17 يناير 2026
رياضة

الدوري الإيطالي، أتالانتا يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه بيزا كالتشيو

فريق أتالانتا، فيتو
فريق أتالانتا، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، سقط فريق أتالانتا في فخ التعادل أمام مضيفه بيزا كالتشيو بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم نيكولا كرستوفيتش بالهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 83، ثم تعادل بيزا في الدقيقة 87 عن طريق رافيو دوروسينيمي 87

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد أتالانتا إلى 32 نقطة في المركز السابع، حصدها في 21 جولة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر خمس مواجهات 

في المقابل، ارتفع رصيد بيزا إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير، بعدما خاض 21 جولة، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مواجهات في الدوري الإيطالي.

بيزا كالتشيو، فيتو
بيزا كالتشيو، فيتو

ميلان يقلب الطاولة على كومو 

فيما فاز ميلان على مضيفه كومو بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سينيجاليا، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

افتتح فريق كومو التسجيل في المباراة عن طريق لاعبه مارك اوليفييه كيمب، بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء من ضربة رأسية قوية. 

وتعادل الفرنسي كريستوفر نكونكو لفريق ميلان في الدقيقة 1+45 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل أدريان رابيو هدف فريق ميلان الثاني في شباك كومو مع الدقيقة 55، لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 88 عزز أدريان رابيو تقدم ميلان بالهدف الثالث ليضمن فريقه نقاط المباراة كاملة.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلي 43 نقطة في المركز الثاني خلف انتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة فيما توقف رصيد كومو عند 34 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو.

الدوري الإيطالي بيزا كالتشيو كرستوفيتش أتالانتا ضد بيزا ميلان كومو إنتر ميلان

