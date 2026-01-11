الإثنين 12 يناير 2026
رياضة

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
انتهت مباراة إنتر ميلان، ونظيره نابولي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026.

وتقدم فريق إنتر ميلان عن طريق ديماركو في الدقيقة 9، ثم تعادل نابولي عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 26. 

وأضاف أوجلو هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 81 تعادل ماكتومناي لصالح نابولي ليسجل الهدف الثان له ولفريقه. 

ترتيب نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يواصل إنتر ميلان تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 39نقطة. 

تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك – أتشيربي – باستوني – دينزل دومفريز

خط الوسط: نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – هنريك مخيتاريان

خط الهجوم: فيديريكو ديماركو – لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

دكة بدلاء إنتر ميلان: كاليجاري، تاهو، دي فريج، سوتشيتش، بوني، فراتيسي، ضيوف، كارلوس أوغوستو، كوتشي، إسبوزيتو.

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: بوكيما – رحماني – خوان جيسوس

خط الوسط: دي لورينزو – لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – سبينازولا

خط الهجوم: بوليتانو – هويلوند – إلماس

دكة بدلاء نابولي: ميريت، كونتيني، جوتيريز، بونجورنو، أوليفيرا، فيرجارا، لوكا، مازوتشي، ماريانو تشي، أمبروسيو، لانج

الجريدة الرسمية