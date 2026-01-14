إنتر ميلان يفوز على ليتشي بهدف ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، أفلت إنتر ميلان من كمين ضيفه ليتشي وفاز عليه بصعوبة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة المؤجلة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل هدف إنتر ميلان اللاعب فرانشيسكو بيو في الدقيقة 78 من اللقاء

وأعلن كريستيان تشيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي للنيراتزوري لمواجهة ليتشي.

تشكيل إنتر ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

دخل إنتر ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أكانجي – أتشيربي – باستوني – ديوف

خط الوسط: دارميان – زيلي – مكرتيان

خط الهجوم: كارلوس – بوني – ماركوس تورام

فريق ليتشي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام إنتر ميلان

فيما دخل فريق ليتشي مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني

الدفاع: دانيلو فييجا - جميل سييبيرت - تياجو جابرييل - أنطونيو جالو

الوسط: لاسانا كوليبالي - يوسف ماليح - سانتياجو بيروتي - ريمي أودين - ريكاردو سوتيل

الهجوم: نيكولا شتوليتش

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان، في صراع محتدم على القمة.

في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 17 نقطة في مناطق الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويواصل إنتر تقديم عروض هجومية قوية هذا الموسم، بعدما سجل 43 هدفًا، ليصبح أقوى هجوم في الكالتشيو حتى الآن، في ظل منافسة قوية مع ميلان، نابولي، يوفنتوس وروما على لقب الدوري.

