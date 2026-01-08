ميلان يخطف تعادلا مثيرا أمام جنوى بالدوري الإيطالي

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، خطف فريق ميلان تعادلا مثيرا أمام مضيفه جنوى بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2025/2026.

سجل جنوى الهدف الأول من خلال لاعبه لورينزو كولومبو في الدقيقة 28، قبل أن يخطف رفائيل لياو هدف التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا

وضمن نفس الجولة، خطف فريق نابولي تعادلا مثيرا أمام هيلاس فيرونا، بثنائية لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ورغم سيطرة فريق نابولي على مجريات الأمور في الدقائق الأولى مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الضيوف “فريق هيلاس فيرونا” أحرزوا هدفا في الدقيقة 16 عن طريق مارتين فريز مستغلا تمريرة بينية من شيخ نياسي.

