أخبار الفن اليوم: ويجز يتزوج حب حياته.. فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي.. نصر محروس يعبر عن حزنه بسبب شيرين.. هاني شاكر يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ويجز وزوجته
ويجز وزوجته
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الفنية المهمة ومن أبرزها:

 

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

أعلن نجم الراب ويجز عن زواجه من نور العراقية، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر إنستجرام.

وظهر ويجز بالجلباب الصعيدي برفقة زوجته وعلق، قائلا: متزوج من حب حياتي.

 

بيلا حديد تنشر صورة لها وهي ترتدي علم إيران

نشرت عارضة الأزياء فلسطينية الأصل أمريكية الجنسية، بيلا حديد، صورة لها عبر خاصية الاستوري، على حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي ترتدي علم إيران.

فيما لم تعلق بيلا على الصورة، واكتفت بظهورها وهي ترتدي علم إيران وتمسك بفنجان من القهوة.

 

قلبي موجوع عليها، نصر محروس يعبر عن حزنه العميق بسبب شيرين

علق المنتج نصر محروس على الظروف الصعبة التي تمر بها النجمة شيرين عبد الوهاب وابتعادها عن الأضواء لفترة ليست قصيرة، مؤكدًا اهتمامه بحالتها الفنية والشخصية.

وأشار محروس إلى أنه كان من أوائل من اكتشفوا موهبتها وقدمها للجمهور من خلال ألبوم "تامر وشيرين" مع الفنان تامر حسني، مؤكدًا دعمه الدائم لها في مسيرتها الفنية.

وأعرب نصر محروس عن حزنه الكبير تجاه الظروف التي تمر بها شيرين عبد الوهاب، قائلًا في تصريح خاص لـ«فيتو»: "قلبي وجعني على شيرين، ربنا يجيب الخير ونقدر نعمل حاجة". 

وأضاف أنه يتمنى تجديد تعاونه معها إذا أتيحت الفرصة، مؤكدًا حرصه على دعمها في مسيرتها الفنية.

 

هاني شاكر يكشف آخر تطورات حالته الصحية ونصيحة الأطباء له

كشف الفنان هاني شاكر عن آخر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وقال شاكر إن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة بعد إجراء عملية تثبيت فقرات العمود الفقري، مؤكدًا أنه حاليًا في فترة راحة تمتد لمدة عشرة أيام، على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31 يناير.

 

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

كشف الفنان أحمد ثابت تعرض والدته لإهمال طبي داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، رغم كِبر سنها الذي يتجاوز 86 عامًا، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

وناشد الجهات المختصة التدخل العاجل في واقعة وصفها بالإنسانية المؤلمة، مؤكدًا أن والدته، وهي سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عامًا، محتجزة بالمستشفى دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى معاناتها من سوء معاملة، قائلًا: إن هناك نقصًا في التمريض، إضافة إلى توجيه ألفاظ غير لائقة لها، كما أوضح أن الطبيب المعالج قام بتقييد يديها بطريقة وصفها بأنها «غير إنسانية»، مطالبًا بمحاسبة المسئولين وضمان كرامة المرضى داخل المؤسسات الطبية.

 

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة من ألحان مصطفى تاج

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة  “محمد” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة “محمد” من كلمات مصطفي حدوتة، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع موسيقي محمد سامي 

 

تامر حسني يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويوجه رسالة مؤثرة

كشف الفنان تامر حسني عن تطورات وضعه الصحي في الوقت الحالي، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا، والتي أثارت قلق جمهوره ومحبيه خلال الأيام الماضية.

وأكد تامر حسني، في تصريحات تلفزيونية، أن حالته الصحية أصبحت أفضل وتشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن دعم الجمهور كان له أثر كبير في تخطي أزمته الصحية الأخيرة. 

وقال: "وضعي الصحي الآن أفضل بكثير، وجمهوري كان الداعم الأول لي في هذه الفترة الصعبة".

 

مطلعتش هدى المفتي، ويجز يتزوج بفتاة أغنية "البخت" الغامضة بعد 4 سنوات من الشائعات

تصدر نجم الراب ويجز مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زواجه من الأستياليست العراقية “نور”، في خطوة فاجأت الوسط الفني، وأثارت تفاعل المتابعين.

ويُعد ويجز من الأسماء المثيرة للجدل، خاصة بعد طرح أغنيته الشهيرة "البخت" التي طرحت في فبراير من العام 2022، التي أطلقت أقاويل بأنها موجهة للفنانة هدى المفتي، إثر تعاونهما في مسلسل "بيمبو"، وهو ما نفاه الطرفان لاحقًا.

