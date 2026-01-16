مطلعتش هدى المفتي، ويجز يتزوج بفتاة أغنية "البخت" الغامضة بعد 4 سنوات من الشائعات

18 حجم الخط

تصدر نجم الراب ويجز مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان زواجه من الأستياليست العراقية “نور”، في خطوة فاجأت الوسط الفني، وأثارت تفاعل المتابعين.

ويُعد ويجز من الأسماء المثيرة للجدل، خاصة بعد طرح أغنيته الشهيرة "البخت" التي طرحت في فبراير من العام 2022، التي أطلقت أقاويل بأنها موجهة للفنانة هدى المفتي، إثر تعاونهما في مسلسل "بيمبو"، وهو ما نفاه الطرفان لاحقًا.

ويجز وهدي المفتي

وأكدت الفنانة هدى المفتي في تصريحات تلفزيونية وقتها أنها تكن لويجز احترامًا كبيرًا، وأن العلاقة بينهما مجرد صداقة عادية، مشيرة إلى اندهاشها من تداول أنباء زواجها من نجم الراب.

ومن جانبه، تحدث مطرب الراب ويجز للمرة الأولى عن أغنيته الشهيرة "البخت"، التي أثارت جدلًا واسعًا عند طرحها على موقع يوتيوب.

وقال ويجز: "حسيت إنه بعد الأغنية ظهرت موجة إشاعات، وقررت ألا أعلق عليها، طالما الناس قررت تتكلم وتعيش حياتها وتتبسط.

وقررت ألا أشتبك مطلقًا، مش شرط أن تكون الأغنية موجهة لشخص بعينه، ممكن تكون موجهة لشخص آخر خالص، محدش يعرفه، ومش شرط تمثل أو تصف أي شخص بعينه".

وكان نجم الراب ويجز أعلن عن زواجه من نور العراقية، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر إنستجرام.

وظهر ويجز بالجلباب الصعيدي برفقة زوجته وعلق، قائلا: متزوج من حب حياتي.

