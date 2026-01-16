الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسني يوقف حفله بمدينتي بسبب شيرين ويقدم رسالة دعم لها من نوع خاص (فيديو)

تامر حسني،فيتو
تامر حسني،فيتو
18 حجم الخط

حرص الفنان تامر حسني على دعم شيرين عبد الوهاب بعد الظروف التي تمر بها بالوقت الحالي، وذلك خلال حفله الذي أقيم في مدينتي. 

 

تامر حسني وشيرين عبد الوهاب 

وقال تامر حسني خلال الحفل: "شيرين حبيبة قلبي بدأنا مع بعض وربنا يرجعها لينا بالسلامة"، وقام بعدها بغناء أغنيتها الشهيرة “بص بقى”، حيث إنه مؤلف الأغنية.

وقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور ورددها معه طوال فقرات الحفل، ليؤكد من جديد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر حسني وشيرين عبد الوهاب الفنان تامر حسني شيرين عبد الوهاب تامر حسني
ads

الأكثر قراءة

شديدة البرودة ورياح، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 يناير 2026

ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

انخفاض اليوريا وتباين نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أول تعليق من فليك على وداع ريال مدريد التاريخي لكأس إسبانيا

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطًا بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مؤجلات الجولة الـ 16

ارتفاع عباد الشمس وانخفاض "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

تامر حسني يوقف حفله بمدينتي بسبب شيرين ويقدم رسالة دعم لها من نوع خاص (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قيمة رمزية كبيرة والآلاف يتهافتون لامتلاكها، تفاصيل بيع سيارة الشيخ الشعراوي (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية