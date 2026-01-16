تامر حسني يوقف حفله بمدينتي بسبب شيرين ويقدم رسالة دعم لها من نوع خاص (فيديو)

18 حجم الخط

حرص الفنان تامر حسني على دعم شيرين عبد الوهاب بعد الظروف التي تمر بها بالوقت الحالي، وذلك خلال حفله الذي أقيم في مدينتي.

تامر حسني وشيرين عبد الوهاب

وقال تامر حسني خلال الحفل: "شيرين حبيبة قلبي بدأنا مع بعض وربنا يرجعها لينا بالسلامة"، وقام بعدها بغناء أغنيتها الشهيرة “بص بقى”، حيث إنه مؤلف الأغنية.

وقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور ورددها معه طوال فقرات الحفل، ليؤكد من جديد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

