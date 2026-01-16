هاني شاكر يكشف آخر تطورات حالته الصحية ونصيحة الأطباء له

18 حجم الخط

كشف الفنان هاني شاكر عن آخر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وقال شاكر إن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة بعد إجراء عملية تثبيت فقرات العمود الفقري، مؤكدًا أنه حاليًا في فترة راحة تمتد لمدة عشرة أيام، على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31 يناير.

عملية جراحية في العمود الفقري

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لـ “فيتو”، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.

وأكدت أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، وأنه موجود مع أسرته في منزله يقضي فترة النقاهة.

وأضافت أن الفنان هاني شاكر لم يتم علاجه على نفقة نقابة المهن الموسيقية، بل على نفقته الخاصة.

