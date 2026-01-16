الجمعة 16 يناير 2026
ثقافة وفنون

هاني شاكر يكشف آخر تطورات حالته الصحية ونصيحة الأطباء له

هاني شاكر
هاني شاكر
كشف الفنان هاني شاكر عن آخر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وقال شاكر إن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة بعد إجراء عملية تثبيت فقرات العمود الفقري، مؤكدًا أنه حاليًا في فترة راحة تمتد لمدة عشرة أيام، على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31 يناير.

عملية جراحية في العمود الفقري

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لـ “فيتو”، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.

وأكدت أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، وأنه موجود مع أسرته في منزله يقضي فترة النقاهة.

وأضافت أن الفنان هاني شاكر لم يتم علاجه على نفقة نقابة المهن الموسيقية، بل على نفقته الخاصة.

تطوارات الحالة الصحية لهاني شاكر
