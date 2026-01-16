الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيلا حديد تنشر صورة لها وهي ترتدي علم إيران

بيلا حديد، فيتو
بيلا حديد، فيتو
18 حجم الخط

 نشرت عارضة الأزياء فلسطينية الأصل أمريكية الجنسية، بيلا حديد، صورة لها عبر خاصية الاستوري، على حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي ترتدي علم إيران.

فيما لم تعلق بيلا على الصورة، واكتفت بظهورها وهي ترتدي علم إيران وتمسك بفنجان من القهوة.

Image

كما كشفت بيلا عن رسالتها لعام ٢٠٢٦، وقالت، في منشور عبر حسابها علي موقع التواصل “انستجرام”، “أريد أن أضمن تحرر فلسطين، وتحرر السودان، وتحرر الكونغو.. سأستخدم هذه المنصة لتحقيق ذلك، ولضمان أن يشعر كل فرد في العالم بأن صوته مسموع”.

تفاصيل مقاضاة بيلا حديد لأديداس

في سياق متصل، تستعد بيلا حديد لخوض معركة قانونية مع شركة أديداس، بسبب الحملة الإعلانية، المتعلقة بـ ميونيخ في الألعاب الأولمبية عام 1972، والتي اعتذرت بسببها أديداس لإسرائيل.

وذكر موقع TMZ، أن بيلا حديد عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، الأمريكية الجنسية، عينت مستشارًا قانونيًا لمواجهة عملاق الملابس الرياضية أديداس.

فيما أوضحت، مصادر مطلعة على الوضع لـ TMZ، أن بيلا استعانت بمحامين، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أديداس بسبب افتقارها إلى المساءلة العامة، قائلة إنها تشعر أنهم قادوا حملة قاسية ومدمرة.

وأكدت المصادر، أن  بيلا منزعجة من إطلاق الشركة حملة من شأنها ربط أي شخص بمأساة، مثل مذبحة ميونيخ في الألعاب الأولمبية عام 197، حيث يتعارض العنف مع آراء BH الخاصة.

Image

 وأشارت التقارير إلى أن بيلا لا تزال متعاقدة مع شركة أديداس، على الرغم من التقارير السابقة، التي تفيد بأن الشركة أسقطتها، بسبب الهجوم الإسرائيلي على الشركة.

 شركة أديداس تعتذر لإسرائيل

 وذكرت تقارير صحفية، أن شركة أديدس أسقطت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، من حملة إعلانية للأحذية ذات الطراز المستوحى من الأحذية الرياضية التي استخدمت في أولمبياد ميونيخ عام 1972.  

وانتقدت إسرائيل اختيار حديد، واتهمتها بالعداء لإسرائيل، وأشارت إلى مقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا على يد مهاجمين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ، لتصدر  شركة أديداس، اعتذار رسمي لإسرائيل، بعد ذلك وقالت إنها "ستراجع" حملتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيلا حديد بيلا حديد إيران بيلا حديد تدعم فلسطين بيلا حديد وإسرائيل

مواد متعلقة

بيلا حديد: رسالتي في 2026 هي ضمان تحرر فلسطين والسودان والكونغو

بيلا حديد: سأستمر في التحدث عن فلسطين ولست خائفة من الخسارة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حضور مميز لـ المغربي عمر القزابري ضيف شرف «دولة التلاوة»

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية