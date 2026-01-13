بعد رسالة وائل جسار، هاني شاكر يكشف لـ فيتو آخر تطورات حالته الصحية

18 حجم الخط

كشف الفنان هاني شاكر، عن تطورات حالته الصحية وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري، تطلبت إلى تأجيل عدد من حفلاته الغنائية ومنها حفله مع وائل جسار يوم 29 يناير في أبو ظبي.

تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

وقال هاني شاكر في تصريح خاص لفيتو: إنه حالته الصحية شهدت تحسنا في الوقت الحالي عن السابق، مقدمًا الشكر لكل من سأل عنه.

كما وجه النجم اللبناني وائل جسار، رسالة للفنان هاني شاكر بعد تأجيل حفلهما في أبو ظبي إلى 29 يناير بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها هاني شاكر مؤخرًا.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه تواصل مع هاني شاكر من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، متابعًا: "دي أقل حاجة إني أطمن عليه ونأجل الحفلة والشغل بيروح وبيجي إنما الصحة أهم بكتير من كل دا".

وأضاف “جسار”: “عايز أقول له من خلالكم ألف سلامة عليك وترجع لنا بالسلامة لجمهورك اللي بيحبك”.

حفل هاني شاكر ووائل جسار ، أعلنت الشركة المنظمة لحفل وائل جسار وهاني شاكر، تأجيل حفل أبو ظبي، ليصبح يوم 29 يناير الجاري، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها “شاكر”.

وأكدت الشركة المنظمة أن أسعار التذاكر تبدأ من 1275 جنيهًا وحتى 10 آلاف و600 جنيه.

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لفيتو، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.

وأكدت أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، وأنه موجود مع أسرته في منزله يقضي فترة النقاهة.

وأضافت: إن الفنان هاني شاكر لم يتم علاجه علي نفقة نقابة المهن الموسيقية، بل على نفقته الخاصة.

