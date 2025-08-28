أثارت جدلا كبيرا، ويجز يكشف لأول مرة عن قصة أغنية البخت (فيديو)

تحدث مطرب الراب ويجز للمرة الأولى عن أغنيته الشهيرة البخت، التي أثارت جدلا كبيرا وقت طرحها على موقع يوتيوب.

وقال ويجز: “حسيت إن بعد الأغنية ما نزلت في موجة إشاعات طلعت، وأنا قررت معلقش عليها، طالما الناس قررت تتكلم وتعيش حياتها وتتبسط، وقررت إني ما اشتبكش خالص، ومش شرط الأغنية تكون معمولة لحد بعينه، ممكن تكون معمولة لحد تاني خالص محدش يعرفه، مش شرط يكون بيمثل أو صف أول أو بيغني”.

ألبوم ويجز

وأعلن مغني الراب ويجز إطلاق ألبومه الغنائي الأول مساء الجمعة المقبل، عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسيرته الفنية، والتي طال انتظارها من جمهوره في مصر والعالم العربي.

الألبوم الجديد يتضمن 12 أغنية يسعى لإطلاقها جميعا دفعة واحدة، من بينها: كبسولة، خسرت الشعب، بيقولوا ما يقولوا، باد دايز، مظهر ومال، افتر بارتي، وازاي تفوتني.

كما يشهد الألبوم تعاونات موسيقية مع عدد من أبرز نجوم الراب محليًا وعالميًا، حيث يجتمع ويجز بكل من الرابر زياد ظاظا في أغنية "غريبة" والنجم النيجيري Seyi Vibez في أغنية "ماما أفريقيا"، كما يتعاون مع الفنان الفرنسي Tayc في أغنية "جيرل فريند"، والجزائري Savage Plug في أغنية "دي".

واختار ويجز خطوة تسويقية مختلفة للألبوم عبر تقديمه لمحة أولية عن مفاجآته عبر طرح أغنية "الأيام" بشكل منفرد قبيل حفله الأخير في مهرجان العلمين، وهو ما أثار موجة واسعة من الترقب بين محبيه قبل الكشف عن كامل الألبوم.

