مدرب مالي: منتخب السنغال استحق الفوز على مصر وهو الأقرب للتتويج باللقب

قال توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي إن مواجهة مصر والسنغال جاءت على مستوى عالٍ من الإثارة والقوة، مؤكدًا أنها جمعت بين اثنين من كبار منتخبات القارة الأفريقية الذين اعتادوا على التنافس فيما بينهم خلال السنوات الأخيرة في البطولات الكبرى.

وأوضح سينتفيت في حواره عبر برنامج ستاد المحور، أن منتخب مصر يظل دائمًا من الفرق القوية في بطولة كأس أمم أفريقيا، بفضل خبراته الكبيرة وقدرته على اللعب المنظم والتعامل مع الضغوط، مشيرًا إلى أن الفراعنة يمتلكون شخصية قوية في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

وفي المقابل، شدد مدرب مالي على أن منتخب السنغال يُعد حاليًا واحدًا من أفضل منتخبات أفريقيا، نظرًا لتوازنه الكبير بين الخطوط، وصلابة دفاعه، وقوة خطه الهجومي، إضافة إلى امتلاكه لاعبي وسط مميزين، وهو ما ظهر بوضوح منذ كأس العالم 2022، معتبرًا أن أسود التيرانجا استحقوا الفوز على مصر وكانوا المرشح الأوفر حظًا للتتويج باللقب.

المغرب ونيجيريا

وتطرق سينتفيت إلى نصف النهائي الآخر بين المغرب ونيجيريا، مؤكدًا أن المواجهة كانت متقاربة للغاية، حيث تمتلك نيجيريا قوة هجومية كبيرة، بينما يتميز المنتخب المغربي بتنظيمه العالي وتوازنه الواضح، وهو ما مكنه من تحقيق الفوز بصعوبة، ليؤكد أن المنافسة في البطولة وصلت إلى أعلى مستوياتها.

