مدرب بنين: لا أحد يتمنى مواجهة منتخب مصر، والسنغال الأقرب للتتويج باللقب

منتخب مصر، تحدث نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لـمنتخب بنين عن استعدادهم لمواجهة مصر في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال الطرابلسي في تصريحات عبر زووم في برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "مباراة مصر القادمة في كأس الأمم ستكون صعبة للغاية، والفراعنة يمتلكون نجومًا كبار في أكبر الأندية العالمية".

منتخب بنين، فيتو

مواجهة مصر في ثمن النهائي لا تتكرر كثيرًا

وتابع: "نسعى للظهور بشكل جيد في جميع المباريات، ونركز على الفوز في كل مباراة، ولقاءات ثمن النهائي ضد مصر لا يتكرر كل يوم".

وأضاف: "نتمنى مباراة جيدة لنا ضد مصر، ونتمنى أن نقدم مباراة قوية، وطالما وصلنا إلى هنا يجب التركيز على الفوز، وتحدثنا مع اللاعبين ولدينا اجتماع آخر معهم".

لا أحد يتمنى مواجهة مصر

وعن مواجهة مصر، قال: "لا أحد يتمنى مواجهة منتخب مصر بكل تأكيد، بسبب العناصر القوية لديه، ولم نكن نتمنى مواجهتهم".

وعن توقعاته للمرشح للفوز باللقب، قال: "أرى أن منتخب السنغال هو الأقوى في البطولة، وهو المرشح الأول للتتويج باللقب، يمتلك لاعبين جيدين، ولديهم أكثر من 16 لاعبًا محترفًا، وكذلك أرشح المغرب أصحاب الأرض وتونس والجزائر".

واختتم الطرابلسي حديثه قائلًا: "منتخب مصر قادر على حصد اللقب الإفريقي، ويعجبني الربط ما بين الهجوم والدفاع، والفريق المصري ممتازين جدًّا، ولكن أتوقع أن يتوج السنغال باللقب الإفريقي".

