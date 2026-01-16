هشام حنفي: سعيد بتصريحات ماني عن منتخب مصر بعد المباراة

18 حجم الخط

أكد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق على احترامه للسنغالي ساديو ماني بعد تصريحاته عقب الفوز على مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال حنفي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: أنا سعيد بتصريحات ساديو ماني بعد المباراة لأنها كانت موفقة للغاية.

وأكمل: ماني احترم المنتخب المصري وتحدث عنه بشكل محترم وعن صديقه محمد صلاح لذلك أنا سعيد، وهذا يدل على أنه لاعب محترف وكبير.

وأضاف: أداء المنتخب المصري أمام كوت ديفوار رفع سقف التوقعات لجمهور مصر، والجهد البدني المبذول في هذا اللقاء أثر في مواجهة السنغال.

وتابع: منتخب مصر قدم كل ما لديه في بطولة أمم أفريقيا، وكنا نحتاج في بعض الأوقات السرعة في الهجمات المرتدة.

وحلل النجم السنغالي ساديو ماني فوز منتخب بلاده على نظيره المصري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن التفوق السنغالي جاء نتيجة دراسة دقيقة لنقاط قوة "الفراعنة".

أسود التيرانجا

وأوضح ماني في حديثه لوسائل الإعلام أن استراتيجية "أسود التيرانجا" اعتمدت بشكل أساسي على حرمان المنتخب المصري من الكرة، قائلًا: "أدركنا أن قوة مصر في السيطرة، لذا حرمناهم من الكرة تمامًا وسيطرنا على وتيرة اللعب".

وتابع ماني حديثه عن النجاح الدفاعي في شل حركة أخطر عناصر المنتخب المصري: "نجحنا بامتياز في منع خطورة محمد صلاح وعمر مرموش، وعزلناهما عن مناطق التهديد، وهذا كان هدفنا الأول لضمان العبور إلى النهائي".

وعن هدف المباراة الوحيد الذي حمل توقيعه، أشاد ماني بالعمل الجماعي لزملائه: "الكرة وصلت لي في وضعية ممتازة، واستغللت الحس التهديفي لترجمتها إلى هدف غالٍ أهدى لنا بطاقة التأهل".

وبفوزها بنتيجة (1-0)، تنهي السنغال مغامرة المنتخب المصري في المربع الذهبي، لتمضي قدمًا نحو المباراة النهائية بحثًا عن التتويج بالتاج الأفريقي، مستفيدة من حالة النضج التكتيكي والفاعلية الهجومية التي أظهرها رفاق ساديو ماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.