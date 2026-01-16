الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هشام حنفي: سعيد بتصريحات ماني عن منتخب مصر بعد المباراة

ساديو ماني، فيتو
ساديو ماني، فيتو
18 حجم الخط

أكد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق على احترامه للسنغالي ساديو ماني بعد تصريحاته عقب الفوز على مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال حنفي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: أنا سعيد بتصريحات ساديو ماني بعد المباراة لأنها كانت موفقة للغاية.

وأكمل: ماني احترم المنتخب المصري وتحدث عنه بشكل محترم وعن صديقه محمد صلاح لذلك أنا سعيد، وهذا يدل على أنه لاعب محترف وكبير.

وأضاف: أداء المنتخب المصري أمام كوت ديفوار رفع سقف التوقعات لجمهور مصر، والجهد البدني المبذول في هذا اللقاء أثر في مواجهة السنغال.

وتابع: منتخب مصر قدم كل ما لديه في بطولة أمم أفريقيا، وكنا نحتاج في بعض الأوقات السرعة في الهجمات المرتدة.

 

وحلل النجم السنغالي ساديو ماني فوز منتخب بلاده على نظيره المصري بهدف نظيف، في المباراة  التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن التفوق السنغالي جاء نتيجة دراسة دقيقة لنقاط قوة "الفراعنة".

 

أسود التيرانجا

وأوضح ماني في حديثه لوسائل الإعلام أن استراتيجية "أسود التيرانجا" اعتمدت بشكل أساسي على حرمان المنتخب المصري من الكرة، قائلًا: "أدركنا أن قوة مصر في السيطرة، لذا حرمناهم من الكرة تمامًا وسيطرنا على وتيرة اللعب".

وتابع ماني حديثه عن النجاح الدفاعي في شل حركة أخطر عناصر المنتخب المصري: "نجحنا بامتياز في منع خطورة محمد صلاح وعمر مرموش، وعزلناهما عن مناطق التهديد، وهذا كان هدفنا الأول لضمان العبور إلى النهائي".

وعن هدف المباراة الوحيد الذي حمل توقيعه، أشاد ماني بالعمل الجماعي لزملائه: "الكرة وصلت لي في وضعية ممتازة، واستغللت الحس التهديفي لترجمتها إلى هدف غالٍ أهدى لنا بطاقة التأهل".

وبفوزها بنتيجة (1-0)، تنهي السنغال مغامرة المنتخب المصري في المربع الذهبي، لتمضي قدمًا نحو المباراة النهائية بحثًا عن التتويج بالتاج الأفريقي، مستفيدة من حالة النضج التكتيكي والفاعلية الهجومية التي أظهرها رفاق ساديو ماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام حنفي ماني منتخب مصر النادي الأهلي ساديو ماني كأس أمم أفريقيا عمر مرموش

مواد متعلقة

كابوس صلاح الأكبر، ردود فعل خرافية لجمهور ليفربول على أداء ماني بعد فوز السنغال

ماني: عزلنا صلاح ومرموش عن المباراة وهذا سر تفوق السنغال على"الفراعنة"

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، ساديو ماني يتقدم بالهدف الأول لمنتخب السنغال في شباك مصر

ads

الأكثر قراءة

شديدة البرودة ورياح، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 يناير 2026

انخفاض اليوريا وتباين نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

أول تعليق من فليك على وداع ريال مدريد التاريخي لكأس إسبانيا

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطًا بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مؤجلات الجولة الـ 16

ارتفاع عباد الشمس وانخفاض "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

تامر حسني يوقف حفله بمدينتي بسبب شيرين ويقدم رسالة دعم لها من نوع خاص (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قيمة رمزية كبيرة والآلاف يتهافتون لامتلاكها، تفاصيل بيع سيارة الشيخ الشعراوي (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية