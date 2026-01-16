الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

النجمة والفتح يتعادلان إيجابيا في الدوري السعودي

الفتح السعودي
الفتح السعودي
تعادل فريق النجمة مع نظيره الفتح، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026. 

وتقدم الفتح في الدقيقة 12،عن طريق لاعبه عبد الله العنزي، قبل أن يتعادل فريق النجمة في الدقيقة 75 عن طريق علي جاسم.

تشكيل الفتح أمام النجمة 

وخاض الفتح اللقاء بتشكيل مكون من: «فلوريس – سعدان – الجري – آل حمد – يوسف – مسعود – باعطية – العنزي – فارجاس – باتنا».

تشكيل النجمة أمام الفتح 

بينما لعب النجمة بالتشكيل: «براجا – فارجاس – دا سوزا – الهليل – آل هوساوي – فلوريس – جاسم – تيجانيتش – الطليحي – بوتوبا – لازارو».

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي 

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى 21 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما بقي النجمة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

أهلي جدة يفوز التعاون

وشهدت الجولة الماضية، تحقيق فريق أهلي جدة فوزا قاتلا أمام التعاون، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين)، والذي أقيم على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل التعاون هدفه الأول عن طريق روجيرو مارتينيز في الدقيقة 45+1، ثم تعادل زكريا هوساوي لأهلي جدة في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 90+19 خطف اللاعب ايفان توني هدف الفوز القاتل لصالح أهلي جدة، في مباراة شهدت ربع ساعة وقت بدل من الضائع.

جاء الشوط الأول بين أهلي جدة والتعاون متكافئ إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية في الاستحواذ والهجوم لصالح الأهلي بفضل التحركات الخطيرة لنجمه الجزائري رياض محرز.

أتيحت بعض الفرص لفريق أهلي جدة، لكن التنظيم الدفاعي لفريق التعاون وتضييق المساحات على لاعبي أهلي جدة، ساعدهم على إفساد الهجمات الأهلاوية.

ونجح التعاون في خطف هدف مباغت في الدقيقة 45+1 عن طريق روجيرو مارتينيز، لينهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل

دخل أهلي جدة الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 90+19 خطف اللاعب ايفان توني هدف الفوز القاتل لصالح أهلي جدة، في مباراة شهدت ربع ساعة وقت بدل من الضائع.

الجريدة الرسمية