الأهلي يسحق اتحاد بسيون بخماسية في دوري الكرة النسائية

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي
حقق فريق الأهلي للسيدات فوزا كبيرا على اتحاد بسيون بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الكرة النسائية.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد بسيون، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بالجولة السابعة عشرة، المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب الأخير.


تشكيل سيدات الأهلي أمام اتحاد بسيون 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وأمنية سمير ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن.

وجلست على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش وسارة كرد وأشرقت عادل وهنا عثمان وكاميليا الديب وإيمان حسن ونادين محمد وسارة خالد وثريا أشرف.

