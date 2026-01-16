الأهلي يسحق اتحاد بسيون بخماسية في دوري الكرة النسائية

18 حجم الخط

حقق فريق الأهلي للسيدات فوزا كبيرا على اتحاد بسيون بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الكرة النسائية.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 46 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد بسيون، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بالجولة السابعة عشرة، المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب الأخير.



تشكيل سيدات الأهلي أمام اتحاد بسيون

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وأمنية سمير ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن.

وجلست على مقاعد البدلاء كل من: مها الدمرداش وسارة كرد وأشرقت عادل وهنا عثمان وكاميليا الديب وإيمان حسن ونادين محمد وسارة خالد وثريا أشرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.