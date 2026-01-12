نائب رئيس جامعة بنها تفتتح دورة "تصميم البرامج الأكاديمية"

18 حجم الخط

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، البرنامج التدريبي "تصميم البرامج الاكاديمية من المفهوم الى التطبيق"، والذى ينظمه مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشتمل على سلسلة من البرامج التدريبية ضمن استعدادات الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي.

ويحاضر بالبرنامج الدكتور علاء النعماني الأستاذ بجامعة المنوفية والمدرب المعتمد لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة عبير شلبي الأستاذ بجامعة قناة السويس المدرب المعتمد بالهيئة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال تصميم وتوصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية وإعداد واستراتيجيات التدريس، والتعليم المناسبة، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، لافتة إلي تبني الجامعة سياسة التنمية المستدامة والاستثمار في الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر مع التأكيد على استخدام هذه الكوادر في أنشطة وفعاليات نظم الجودة للاعتماد المؤسسي والبرامجي على مستوى الكليات والجامعة مع الاستعانة بهذه الكوادر في المراجعات الداخلية والخارجية بهدف تحسين العملية التعليمية ومتابعة تطبيق معايير جودة التعليم بما يضمن رفع كفاءة الخريجين لاستيفاء احتياجات سوق العمل.

من جانبه أكد الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن تنفيذ الحزمة التدريبية الأولى لدورة "تصميم البرامج"، تستمر على مدار ثلاثة أيام حيث يشارك في حزمة الدورات التدريبية 29 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة المختلفة.

