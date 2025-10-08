بالوعي نحمي حياتنا، حملة بطب بنها للتوعية بمخاطر ارتفاع منسوب مياه النيل

أطلقت لجنة المشاركة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها حملة توعوية موسعة بعنوان "بالوعي نحمي حياتنا"، للتوعية بمخاطر ارتفاع منسوب مياه النيل وآثاره الصحية والبيئية، وذلك على مستوى محافظة القليوبية.

بالوعي نحمي حياتنا... طب بنها تطلق حملة للتوعية بارتفاع منسوب مياه النيل

وأكدت الدكتورة نرمين علي، وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تأتي تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بنها، في إطار حرص الجامعة على أداء دورها في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي والبيئي بين المواطنين.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي العام بمخاطر ارتفاع منسوب المياه وتأثيراته الصحية والاجتماعية، إلى جانب تثقيف المواطنين وطلاب الجامعة بسبل الوقاية والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الأنشطة تشمل ندوات توعوية، وورش عمل، وحملات ميدانية بعدد من المدن والمراكز الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع منسوب مياه النيل، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية،

بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية إلى القرى المتضررة والمناطق الواقعة ضمن قرى طرح النهر لتقديم الخدمات الطبية والتثقيفية للأهالي.

الاجتماع الشهري للجنة المشاركة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة المشاركة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها، بحضور القس لوكاس وجدي، والصحفية نهال دوام، والدكتور أحمد الديري، ولفيف من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن شركة مياه الشرب بالقليوبية الأستاذ حسام مشهور مدير العلاقات العامة، وهشام محمد، وممثلين عن مديرية الري بالقليوبية.

وأكدت اللجنة أن الحملة تأتي في إطار التعاون المشترك بين كلية الطب ووزارة الصحة بالقليوبية ومديرية الري والمحافظة والجمعيات الأهلية ووزارة الأوقاف والكنيسة والهلال الأحمر، بهدف تعزيز الجهود المجتمعية والجاهزية لمواجهة أي أزمة طارئة.

وتناول الاجتماع تقييم الوضع الراهن لارتفاع منسوب مياه النيل وأثره على دلتا مصر، ودراسة المخاطر الصحية والبيئية المترتبة على الأزمة، إلى جانب استعراض خطط الاستجابة الطبية والبيئية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، وعرض عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المحتملة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات مهمة، منها تكثيف حملات التوعية للسكان في المناطق الأكثر تأثرًا بالمياه، تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتدخل السريع عند ارتفاع منسوب المياه، وضع خطط طوارئ طبية وبيئية لتقليل المخاطر الصحية والبيئية، المتابعة المستمرة لمستوى المياه واتخاذ إجراءات وقائية في القرى المعرضة للخطر.

وأكد الحاضرون على أهمية التعاون بين الكليات الطبية، والجهات التنفيذية، والهلال الأحمر، والمجتمع المدني لمواجهة أي أزمة طارئة، مع التركيز على التوعية المستمرة ورفع جاهزية الفرق المحلية للتعامل مع الطوارئ.



