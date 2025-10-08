الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالوعي نحمي حياتنا، حملة بطب بنها للتوعية بمخاطر ارتفاع منسوب مياه النيل

اجتماع لجنة المشاركة
اجتماع لجنة المشاركة المجتمعية طب بنها، فيتو

أطلقت لجنة المشاركة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها حملة توعوية موسعة بعنوان "بالوعي نحمي حياتنا"، للتوعية بمخاطر ارتفاع منسوب مياه النيل وآثاره الصحية والبيئية، وذلك على مستوى محافظة القليوبية.

ضبط وكر لترويج السموم بقرية ميت العطار في القليوبية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

بالوعي نحمي حياتنا... طب بنها تطلق حملة للتوعية بارتفاع منسوب مياه النيل

وأكدت الدكتورة نرمين علي، وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تأتي تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بنها، في إطار حرص الجامعة على أداء دورها في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي والبيئي بين المواطنين.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي العام بمخاطر ارتفاع منسوب المياه وتأثيراته الصحية والاجتماعية، إلى جانب تثقيف المواطنين وطلاب الجامعة بسبل الوقاية والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الأنشطة تشمل ندوات توعوية، وورش عمل، وحملات ميدانية بعدد من المدن والمراكز الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع منسوب مياه النيل، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية،
بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية إلى القرى المتضررة والمناطق الواقعة ضمن قرى طرح النهر لتقديم الخدمات الطبية والتثقيفية للأهالي.

الاجتماع الشهري للجنة المشاركة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة المشاركة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها، بحضور القس لوكاس وجدي، والصحفية نهال دوام، والدكتور أحمد الديري، ولفيف من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن شركة مياه الشرب بالقليوبية الأستاذ حسام مشهور مدير العلاقات العامة، وهشام محمد، وممثلين عن مديرية الري بالقليوبية.

وأكدت اللجنة أن الحملة تأتي في إطار التعاون المشترك بين كلية الطب ووزارة الصحة بالقليوبية ومديرية الري والمحافظة والجمعيات الأهلية ووزارة الأوقاف والكنيسة والهلال الأحمر، بهدف تعزيز الجهود المجتمعية والجاهزية لمواجهة أي أزمة طارئة.

وتناول الاجتماع تقييم الوضع الراهن لارتفاع منسوب مياه النيل وأثره على دلتا مصر، ودراسة المخاطر الصحية والبيئية المترتبة على الأزمة، إلى جانب استعراض خطط الاستجابة الطبية والبيئية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، وعرض عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المحتملة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات مهمة، منها تكثيف حملات التوعية للسكان في المناطق الأكثر تأثرًا بالمياه،  تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني للتدخل السريع عند ارتفاع منسوب المياه،  وضع خطط طوارئ طبية وبيئية لتقليل المخاطر الصحية والبيئية،  المتابعة المستمرة لمستوى المياه واتخاذ إجراءات وقائية في القرى المعرضة للخطر.

وأكد الحاضرون على أهمية التعاون بين الكليات الطبية، والجهات التنفيذية، والهلال الأحمر، والمجتمع المدني لمواجهة أي أزمة طارئة، مع التركيز على التوعية المستمرة ورفع جاهزية الفرق المحلية للتعامل مع الطوارئ.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

جوائز نوبل 2025.. عربي يفوز بها في الكيمياء.. 3 علماء في الطب ينجحون في تطوير وسائل لعلاج السرطان وأمراض المناعة.. و3 بالفيزياء عن آلة اختراق الزمن

توافد المرشحين لانتخابات النواب بالقليوبية على محكمة بنها لتقديم الطلبات

جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض "تراثنا " للحرف اليدوية والتراثية

الأكثر قراءة

شاهد، رقص محمد صلاح ابتهاجا بالتأهل لـ كأس العالم (فيديو)

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

أول ظهور لعمر زهران بعد أزمته مع زوجة خالد يوسف (فيديو)

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الجنايات

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

مي فاروق تتألق في حفل أول ألبوماتها (صور وفيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بحدوث تغيير إيجابي

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads