أسباب التسمم الدوائي عند الأطفال وطرق التعامل معه

أسباب التسمم الدوائي، التسمم الدوائي من المشكلات التى قد تحدث دون وعى من الأم مما يؤثر على صحة الطفل ويعرضه لمخاطر عديدة.

وأسباب التسمم الدوائي، عديدة وللاسف يجب سرعة التعامل معه حفاظا على سلامة الطفل وصحته، لذا يجب على الأمهات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسباب التسمم الدوائي عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الدواء يستخدم للعلاج، لكن الاستخدام الخاطئ له قد يتسبب بمشاكل عدة منها التسمم الدوائي نتيجة خطأ في تناوله أو تناول جرعة زائدة منه، على سبيل المثال يستخدم الباراسيتامول كمسكن وخافض للحرارة وهو أحد الأدوية الآمنة للأطفال لكن الاستخدام الخاطئ قد يتسبب في عدة مضاعفات منها التسمم وقصور الكبد، لذا يجب التأكد من إعطاء الطفل الجرعة الصحيحة لضمان فاعلية آمنة.

التسمم الدوائي عند الأطفال

نصائح لحماية الطفل من التسمم الدوائي

وأضاف عبد الحميد، أن من الإجراءات الوقائية لتقليل حدوث التسمم الدوائي للأطفال:-

الحرص دائمًا على استخدام المقاييس الصحيحة لحساب جرعات الأدوية السائلة مثل: (الحقن الفموية، الأغطية الصغيرة، قطارة الفم).

حفظ الأدوية في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال وخصوصا عند وضع الدواء في الثلاجة.

التأكد من حفظ الأدوية بعبواتها الأصلية في مكان محكم الإغلاق.

استخدام الأدوية التي تتميز بوجود أغطية السلامة والتأكد من أحكام غلقها جيدا بعد كل استخدام.

لا تسمي الدواء لطفلك بـ الحلوى.

أبلغى طفلك بعدم تناول أو شرب أي دواء إلا تحت إشراف شخص بالغ.

لا تتناولى الدواء أمام طفلك تجنبا لتقليدهم لك.

التأكد من التخلص من الأدوية الإضافية أو الأدوية منتهية الصلاحية في سلة القمامة الموجودة خارج المنزل.

حفظ رقم هاتف مركز السموم أو الهلال الأحمر في الهاتف الخاص بك.

طرق التعامل مع التسمم الدوائي عند الأطفال

وتابع، في حالة الاشتباه بحدوث حالة تسمم لطفلك، يجب اتباع الآتي:-

التحقق من أن الطفل يتنفس بشكل طبيعي.

الاتصال على أقرب مركز صحي أو طوارئ أو المركز الوطني للسموم لتلقي الإرشادات الصحيحة.

ويشكل عام يجب على الأمهات الحذر فى إعطاء الطفل الأدوية وحفظها بشكل صحيح والتخلص من اى أدوية محفوظة بالثلاجة مر عليها شهر لأن مفعولها يكون انتهى، فالافضل استخدام الأدوية الجديدة عقب فتحها وبعد انتهاء الجرعة المحددة التى أمر بها الطبيب التخلص من الزجاجة لضمان عدم استخدام الدواء مرة أخرى.