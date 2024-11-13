الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب التسمم الدوائي عند الأطفال وطرق التعامل معه

التسمم الدوائي
التسمم الدوائي

أسباب التسمم الدوائي، التسمم الدوائي من المشكلات التى قد تحدث دون وعى من الأم مما يؤثر على صحة الطفل ويعرضه لمخاطر عديدة.

وأسباب التسمم الدوائي، عديدة وللاسف يجب سرعة التعامل معه حفاظا على سلامة الطفل وصحته، لذا يجب على الأمهات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

أسباب التسمم الدوائي عند الأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الدواء يستخدم للعلاج، لكن الاستخدام الخاطئ له قد يتسبب بمشاكل عدة منها التسمم الدوائي نتيجة خطأ في تناوله أو تناول جرعة زائدة منه، على سبيل المثال يستخدم الباراسيتامول كمسكن وخافض للحرارة وهو أحد الأدوية الآمنة للأطفال لكن الاستخدام الخاطئ قد يتسبب في عدة مضاعفات منها التسمم وقصور الكبد، لذا يجب التأكد من إعطاء الطفل الجرعة الصحيحة لضمان فاعلية آمنة.

التسمم الدوائي عند الأطفال 
التسمم الدوائي عند الأطفال 

نصائح لحماية الطفل من التسمم الدوائي 

وأضاف عبد الحميد، أن من الإجراءات الوقائية لتقليل حدوث التسمم الدوائي للأطفال:-

  • الحرص دائمًا على استخدام المقاييس الصحيحة لحساب جرعات الأدوية السائلة مثل: (الحقن الفموية، الأغطية الصغيرة، قطارة الفم).
  • حفظ الأدوية في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال وخصوصا عند وضع الدواء في الثلاجة.
  • التأكد من حفظ الأدوية بعبواتها الأصلية في مكان محكم الإغلاق.
  • استخدام الأدوية التي تتميز بوجود أغطية السلامة والتأكد من أحكام غلقها جيدا بعد كل استخدام.
  • لا تسمي الدواء لطفلك بـ الحلوى.
  • أبلغى طفلك بعدم تناول أو شرب أي دواء إلا تحت إشراف شخص بالغ.
  • لا تتناولى الدواء أمام طفلك تجنبا لتقليدهم لك.
  • التأكد من التخلص من الأدوية الإضافية أو الأدوية منتهية الصلاحية في سلة القمامة الموجودة خارج المنزل.
  • حفظ رقم هاتف مركز السموم أو الهلال الأحمر في الهاتف الخاص بك.

طرق التعامل مع التسمم الدوائي عند الأطفال 

وتابع، في حالة الاشتباه بحدوث حالة تسمم لطفلك، يجب اتباع الآتي:-

  • التحقق من أن الطفل يتنفس بشكل طبيعي.
  • الاتصال على أقرب مركز صحي أو طوارئ أو المركز الوطني للسموم لتلقي الإرشادات الصحيحة.

ويشكل عام يجب على الأمهات الحذر فى إعطاء الطفل الأدوية وحفظها بشكل صحيح والتخلص من اى أدوية محفوظة بالثلاجة مر عليها شهر لأن مفعولها يكون انتهى، فالافضل استخدام الأدوية الجديدة عقب فتحها وبعد انتهاء الجرعة المحددة التى أمر بها الطبيب التخلص من الزجاجة لضمان عدم استخدام الدواء مرة أخرى.

txt

أكلات تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في الشتاء (إنفوجراف)

txt

حديث كل بيت بسبب تقلبات الجو، كيف تحمي طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التسمم الدوائي أسباب التسمم الدوائي طرق التعامل مع التسمم الدوائي عند الأطفال التسمم الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

مواد متعلقة

نصائح مهمة تحمي طفلك من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة

أكلات تؤثر على دماغ طفلك وتركيزه، احذري من تقديمها

نصائح مهمة تساعدك في التعامل مع طفلك العنيد

6 نصائح تجنب طفلك الإصابة بأمراض الشتاء

الأكثر قراءة

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

بسبب صوابع السليكون وتزوير بصمة الحضور، نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة الصحية

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول "اشفع لنا يا رسول الله"؟، دار الإفتاء تجيب

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads