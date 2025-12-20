كلية طب بنها تنعى الطبيبة الشابة ياسمين أحمد سعد الدين

18 حجم الخط

نعت كلية الطب بجامعة بنها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة ياسمين أحمد سعد الدين، الطبيبة المقيمة بقسم الطب الرياضي بمستشفى بنها الجامعي، وذلك بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد بين زملائها ومحبيها.

كلية طب بنها تنعي الطبيبة الشابة ياسمين أحمد سعد الدين

وأكدت الكلية في بيان لها أن الراحلة كانت نموذجًا مشرفًا للطبيبة المخلصة في عملها، ومثالًا يُحتذى في الالتزام والخلق الرفيع، وقد تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معها. ودعت الكلية المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة العامة للأطباء الطبيبة الراحلة، مقدمةً خالص العزاء لأسرتها ولجميع زملائها، راجيةً من الله أن يسكنها فسيح جناته.

وشُيعت جنازة الدكتورة ياسمين في أجواء غلب عليها الحزن، بحضور الأهل والأقارب وعدد من زملائها الذين ودعوها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.