كلية طب بنها تنعى الطبيبة الشابة ياسمين أحمد سعد الدين

نعت كلية الطب بجامعة بنها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة ياسمين أحمد سعد الدين، الطبيبة المقيمة بقسم الطب الرياضي بمستشفى بنها الجامعي، وذلك بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد بين زملائها ومحبيها.

وأكدت الكلية في بيان لها أن الراحلة كانت نموذجًا مشرفًا للطبيبة المخلصة في عملها، ومثالًا يُحتذى في الالتزام والخلق الرفيع، وقد تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من تعامل معها. ودعت الكلية المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.
كما نعت النقابة العامة للأطباء الطبيبة الراحلة، مقدمةً خالص العزاء لأسرتها ولجميع زملائها، راجيةً من الله أن يسكنها فسيح جناته.
وشُيعت جنازة الدكتورة ياسمين في أجواء غلب عليها الحزن، بحضور الأهل والأقارب وعدد من زملائها الذين ودعوها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

