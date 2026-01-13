الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

قسم السموم بحميات دمنهور يهزم القاتل الصامت وينقذ أسرة كاملة من الموت

نجح الفريق الطبي بمستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة في إنقاذ حياة أسرة مكونة من 6 أفراد من الموت المحقق، إثر تعرضهم لتسمم حاد بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن تسريب بسخان المنزل.

 

​سباق مع الزمن

حيث ​استقبل قسم الطوارئ أفراد الأسرة وهم في حالة حرجة للغاية، حيث عانوا من اضطراب في الوعي، وضيق حاد في التنفس، وهبوط حاد في مستويات الأكسجين. وبسرعة بديهة، نجح أطباء الاستقبال في تشخيص الإصابة بـ "القاتل الصامت"، لتبدأ على الفور خطة طوارئ طبية لإنقاذ الأرواح.

معركة قسم السموم

​عقب استقرار المؤشرات الحيوية الأولية، نُقلت الأسرة إلى قسم السموم المتخصص بالمستشفى، حيث دارت معركة طبية دقيقة لطرد السموم من دماء المصابين ورفع نسب الأكسجين، وبعد ساعات من الرعاية الفائقة والجهد المتواصل، استجابت الحالات للعلاج وتحسنت حالتهم الصحية بشكل كامل، ليغادروا المستشفى بسلام وسط فرحة عارمة.

كتيبة الإنقاذ

​قاد هذه الملحمة فريق طبي متميز ضم نخبة من الكوادر، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى ربيع حجاج (رئيس القسم)  والدكتورة رباب شعبان (استشاري السموم)، والدكتور  أحمد خليل البواب (نائب رئيس القسم)، ​بمشاركة الأطباء الأكفاء: (أحمد عوض عمارة، محمد خالد شاور، محمد علي المزين، أحمد جمال محروس، عبد المنصف حسن، أحمد محمد عبد القادر، وحامد جمال مكين).

​من جانبه، أشاد الدكتور محمود الغنام، مدير مستشفى حميات دمنهور، بكفاءة واحترافية الفريق الطبي، مؤكدًا جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الجماعية الحرجة، موجها "الغنام" نداءً عاجلًا للمواطنين بضرورة الفحص الدوري لوصلات الغاز والسخانات، خاصة في فصل الشتاء، لتجنب مخاطر تسريب الغاز الذي يغدر بضحاياه دون رائحة أو إنذار.

بمستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة مدير مستشفي حميات دمنهور إنقاذ حياة أسرة اول اكسيد الكربون القاتل الصامت

