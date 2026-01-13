الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

بروتوكول تعاون بين نقابة الأطباء البيطريين وجامعة بنها لتسهيل الحصول على تراخيص مزاولة المهنة

جامعة بنها ونقيب
جامعة بنها ونقيب البيطريين، فيتو
استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، الدكتور مجدى حسن نقيب عام الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب.

نائب رئيس جامعة بنها تفتتح دورة "تصميم البرامج الأكاديمية"

نادي بنها يقبل اعتذار المدير الفني للفريق ويقرر تجميد مستحقات اللاعبين

رئيس جامعة بنها يستقبل النقيب العام للاطباء البيطريين

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والنقابة العامة للأطباء البيطريين فى المجال الاكاديمى والتدريب من خلال توفير فرص لتدريب خريجى الطب البيطرى 2024، وما بعدها بجامعة بنها للحصول  على مزاولة المهنة من المجلس الصحى المصرى، وذلك حتى تتعمق التجربة لأنها جديدة على الخريجين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها بيت خبرة وحريصة على التعاون مع المؤسسات المختلفة مشيرا الى  أن الجامعة جاهزة لتقديم خدمات التدريب للأطباء البيطريين، بما لدى الجامعة من امكانيات وكوادر بشرية متخصصة، مضيفا أن كلية الطب البيطرى بمشتهر على أتم الاستعداد لاستقبال الاطباء البيطريين العرب وتوفير أماكن التدريب والإقامة لهم.

وأشار “ الجيزاوى ” إلى أهمية الاستثمار فى المعرفة والبحث العلمى فى مجال الطب البيطرى وتحويل المشاريع الى براءات اختراع ومنتج حقيقي يخدم المجتمع ويدعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أكد النقيب العام للأطباء البيطريين على دور الدولة فى الارتقاء بالتعليم بأعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، وما تقدمه جامعة بنها من مجهودات كبيرة فى الارتقاء بهذه المنظومة، وسواء الجامعة أو النقابة فكلنا نعمل لهدف واحد وهو خدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور مجدى حسن أن اللقاء تناول أيضا بحث دعم الأبحاث العلمية فى المجال البيطرى مع الجامعة، والتعاون مع الجامعة على أن تكون الاستشارى للطبيب البيطرى فى أى مشروع منذ ان يكون فكرة إلى الخروج بالمنتج، ومن تقديم دراسة الجدوى حتى التشغيل، ضمن البروتوكول المزمع تدشينه قريبًا بين النقابة والجامعة.

