حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق محل بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في محل أسفل عقار سكني في منطقة العمرانية، في منطقة العمرانية، دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة بالعمرانية

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية، التهم محتويات الشقة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالك الشقة لسماع أقواله في الحادث. 

 

حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة

وفي واقعة أخرى، انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد حريق شقة مصر القديمة دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

