ضبط 1290 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية ببولاق الدكرور

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة لضبط المخالفات، اسفرت عن ضبط 1290 علبة سجائر مجهولة المصدر، بداخل إحدى المحال التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جاء ذلك عقب ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع والإتجار فى السجائر المستوردة المهربة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

خطورة التدخين السلبي

تحذر منظمة الصحة العالمية من التدخين، وتعتبره وباء يمكن تفاديه، خاصة أن ضحاياه بالملايين، والغريب أكثرهم لايحملون سيجارة قط، لكن تنفسهم هواء ملوّثا بدخان سجائر يخترق الرئة دون استئذان هو السبب، إذ لايفرّق بين مدخن ومارٍّ بالصدفة.

السيجارة التي يشعلها فرد في مكان عام لا تقتصر آثارها على رئتيه، بل تمتد لتقتحم صدور الآخرين، ورغم حظر التدخين في المستشفيات والمدارس ووسائل النقل، فإن المخالفة ما زالت مستمرة بفعل غياب الرقابة وضعف الوعي، وكأن الغرامة لم تعد كافية لردع السلوك.

