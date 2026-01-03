السبت 03 يناير 2026
حوادث

اليوم، نظر محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، اليوم السبت، محاكمة 49 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 14409 لسنة 2024، جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميًّا بخلية الهيكل الإدارى بالعمرانية.

 

محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالعمرانية

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة انضموا لجماعة إرهابية تهدف بقصد استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

