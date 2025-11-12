رائحة كريهة تقود مباحث الجيزة لجثة فتاة متحللة داخل شقة ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة متحللة لفتاة داخل برميل بإحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

رائحة كريهة ببولاق الدكرور

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة بولاق الدكرور

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لفتاة داخل برميل مغطى بطبقة من الفوم داخل شقة سكنية مهجورة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

