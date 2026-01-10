السبت 10 يناير 2026
حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث بحلوان

 كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث داخل أحد العقارات بمنطقة حلوان، أن السيدة أقدمت على القفز في محاولة للهروب من عتاب أسرتها، عقب نشوب خلافات أسرية بسبب قيامها بشراء ملابس عبر الإنترنت بمبلغ يقارب 30 ألف جنيه.

وتبين من التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين السيدة من جهة، وزوجها ووالدها وشقيقها من جهة أخرى، على خلفية إنفاقها المبلغ المشار إليه، قبل أن تُقدم على القفز من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الحوض وكسر بالعمود الفقري، ودخولها في حالة فقدان تام للوعي.

وأضافت التحقيقات أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى العام في حالة صحية حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قررت النيابة العامة الاستعلام عن حالتها الصحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كما باشرت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال شهود العيان، مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للوقوف على ملابساته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

