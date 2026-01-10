تفاصيل جديدة في واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث بحلوان

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث داخل أحد العقارات بمنطقة حلوان، أن السيدة أقدمت على القفز في محاولة للهروب من عتاب أسرتها، عقب نشوب خلافات أسرية بسبب قيامها بشراء ملابس عبر الإنترنت بمبلغ يقارب 30 ألف جنيه.

وتبين من التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين السيدة من جهة، وزوجها ووالدها وشقيقها من جهة أخرى، على خلفية إنفاقها المبلغ المشار إليه، قبل أن تُقدم على القفز من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الحوض وكسر بالعمود الفقري، ودخولها في حالة فقدان تام للوعي.

وأضافت التحقيقات أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى العام في حالة صحية حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قررت النيابة العامة الاستعلام عن حالتها الصحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما باشرت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال شهود العيان، مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للوقوف على ملابساته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.