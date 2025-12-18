الخميس 18 ديسمبر 2025
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع سيدة سقطت من الخامس بالطالبية

كلفت نيابة الجيزة بعرض جثة سيدة سقطت من الطابق الخامس في منطقة الطالبية، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب وفاتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. 

سقوط سيدة من عقار بالطالبية

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوفاة سيدة سقطت من علو في منطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وخلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة سيدة سقطت من الطابق الخامس بعد أن اختل توازنها، وتم نقلها إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وفحص آخر مشاهدات المجني عليها. 

واقعة سقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة أكتوبر

وفي واقعة أخرى، تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها في كشف ملابسات واقعة سقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة  أكتوبر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لكشف ملابساته.

وذلك عقب انتقال قوات الأمن لموقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

