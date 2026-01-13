إحالة مدرس متهم تحرش بطالب بالقليوبية إلي محكمة الجنايات

18 حجم الخط

قرر المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، إحالة قضية اتهام مدرس بالتحرش بطالب في القضية رقم 24169 لسنة 2025 جنايات مركز شبين القناطر إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، وتحديد جلسة 15 فبراير لنظر القضية.

احالة قضية اتهام مدرس بالتحرش بطالب الي محكمة الجنايات المختصة بالقليوبية

ترجع وقائع القضية بورود يلاغ م مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ضد أ.ع، مدرس بإحدى قرى مركز شبين القناطر، لاتهامه بالتحرش بطالب بالصف الأول الإعدادي.

أمر الإحالة في اتهام مدرس بالتحرش بطالب بالقليويية



وجاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف الطالب بالتحايل، حيث استدرج م. و-أقل من 18 عاما- بحجة وضع جهاز كمبيوتر في منزله، ما أدى إلى فصل الطفل عن أسرته كما هو مبين بالتحقيقات.

واقترن ذلك بجناية أخرى وهي إقدام المتهم على هتك عرض طفل بالقوة، حيث قام المتهم بتقبيل الطفل عنوة ومحاولة ملامسة، كما قام بتعريض حياة الطفل للخطر بما يشكل تهديدا لأمنه وصحته وأخلاقه، ويخالف قانون الطفل.



وأمر المحامي العام باستمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة، مع ندب محامٍ للدفاع عنه وإخطاره بأمر الإحالة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بورود بلاغ من والد الطفل م. و، بالصف الأول الإعدادى بإحدى مدارس قرية تابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر.



وأفاد والد الطالب في بلاغه، بأن نجله كان متجهًا إلى المدرسة مرتديًا ملابس مخالفة للزي المدرسي، فقامت إدارة المدرسة بمطالبته بالعودة إلى منزله لتغيير ملابسه بزي المدرسة الرسمي.



وأوضح أنه خلال خروجه من المدرسة، قابل المدرس المتهم، وطلب منه الذهاب معه إلى منزله بحجة جلب جهاز اللاب توب الخاص به.



أضاف والد الطالب في البلاغ، ألح المدرس على الطفل بأن يذهب معه لحل جميع تقييمات المدرسة الخاصة به، وبعد إلحاح شديد، ذهب الطفل معه، وهناك قام المدرس باحتضان الطفل وتقبيله، مما دفع الطالب للهرب على الفور وهو يبكي، ثم أخبر والدته بما حدث، وتم تحرير محضر بالواقعة تحرير المحضر رقم 24169 إداري شبين القناطر

